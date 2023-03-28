Новейшие электрокроссоверы Jeep впервые попали на фото

Электромобили Jeep поступят в производство с 2024 года. Кроссовер Wagoneer S EV ставит на первое место роскошь, а Recon Moab 4xe делает упор на внедорожные качества.

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В интернет попали фото Jeep Wagoneer S EV и Recon Moab 4xe. Новые электромобили сняли во время их закрытой презентации для дилеров в Лас-Вегасе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Jeep Wagoneer S — шестиместный премиальный кроссовер Фото: carscoops.com

Новый Jeep Wagoneer S EV позиционируют как роскошную семейную модель. Шестиместный кроссовер отличается обтекаемым дизайном, а его решетка радиатора получила диодную подсветку.

Известно, что электромобиль Jeep получит полный привод и два мотора общей мощностью 600 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, а его запас хода составит около 640 км.

Запас хода Jeep Wagoneer S EV составит 640 км Фото: carscoops.com

Новый Jeep Recon Moab 4xe станет электрической альтернативой Wrangler. У него схожий угловатый дизайн, внедорожная резина и также снимаются крыша и двери.

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Основной упор сделают на внедорожные качества. Авто получит полный привод с электронной имитацией блокировок дифференциалов, а также набором режимов для разных типов бездорожья.

Jeep Recon Moab 4xe создан для бездорожья Фото: carscoops.com

Оба авто построены на платформе STLA Large. Электрокары Jeep планируют выпустить на рынки Америки и Европы в 2024 году. Не исключено, что их покажут уже в апреле на автошоу в Нью-Йорке.

Напомним, недавно в производство запущен первый электромобиль Jeep – компактный кроссовер Avenger с запасом хода 400 км.

Также Фокус сообщал, что Jeep снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей.