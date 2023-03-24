Jeep неожиданно снял с производства одну из самых знаменитых своих моделей (фото)

Jeep Cherokee — одна из самых важных моделей в истории американской марки. Внедорожник производили с 1974 года и всего выпустили пять его поколений.

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Jeep отказался от знаменитой модели Cherokee. Производство внедорожника на предприятии в американском штате Иллинойс уже прекращено. Об этом сообщает американское издание Motor Trend.

Завод концерна Stellantis, где собирали Jeep Cherokee, приостановили 1 марта. В пресс-службе подтвердили, что производство модели не будет возобновлено – ее жизненный цикл подошел к концу.

Самым успешным стал Jeep Cherokee второго поколения Фото: Jeep

Прекращение выпуска Jeep Cherokee стало довольно неожиданным. Его нигде не анонсировали, хотя в прошлом году была урезана линейка модели – в ней осталось только две версии.

Нынешний Jeep Cherokee KL выпускали с 2013 года и модель уже нуждалась в замене, ведь спрос на нее упал. В 2022 году продали всего 46,5 тыс. этих кроссоверов тогда, как в 2016 году – 355 тыс.

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В Stellantis намекнули на разработку преемника Cherokee: он может появиться до 2025 года, подрастет в размерах и будет электрифицирован – станет гибридом либо электромобилем. Очень вероятно, что внедорожник переименуют, ведь представители племени чероки считают его название оскорбительным.

Напомним, что Jeep Cherokee производят с 1974 года и всего выпустили пять поколений внедорожника. Особенно успешной была модель второго поколения – с 1984 по 2001 годы выпущено свыше 3 миллионов авто.

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