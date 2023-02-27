Jeep возвращается в Украину: какие модели появятся в нашей стране

Jeep анонсировал две знакомые и две полностью новые модели для Украины. Среди них будет и первый электромобиль в истории американской марки.

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На украинский рынок возвращаются автомобили Jeep. На первом этапе американская марка представит в нашей стране четыре модели повышенной проходимости. Об этом сообщается на официальном сайте Jeep.

Перезапуск Jeep в Украине анонсировали еще на 2022 год, но полномасштабное российское вторжение заставило пересмотреть планы. Тем не менее, вскоре продажи американских моделей все же стартуют в нашей стране.

[ + – ] Jeep Compass Фото: Stellantis

В частности, в нашу страну вернется Jeep Wrangler. Рамный внедорожник является прямым наследником первого Willys Jeep. Модель выпускают в двухдверной и четырехдверной версиях, а ее двери и крыша выполнены съемными. Jeep Wrangler доступен в бензиновых, дизельной и гибридной версиях.

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Также будут возобновлены продажи кроссовера Jeep Compass. Недавно модель прошла обновление – получила виртуальную панель приборов, новые турбомоторы и гибридные версии.

[ + – ] Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis

Кроме того, в Украине появятся две полностью новые модели. Во-первых, это Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Премиальная модель построена на новой платформе, стала легче и более комфортабельной. Наряду с бензиновыми моторами предложена и плагин-гибридная установка. Для Grand Cherokee доступны три вида полного привода и пневмоподвеска.

[ + – ] Электрокроссовер Jeep Avenger Фото: Stellantis

Во-вторых, будет представлен новый Jeep Avenger. Компактный 4,1-метровый электрокроссовер является первым электрокаром марки и уже успел получить награду как лучший автомобиль года в Европе.

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