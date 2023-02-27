Jeep повертається в Україну: які моделі з'являться у нашій країні

Jeep анонсував дві знайомі та дві повністю нові моделі для України. Серед них буде перший електромобіль в історії американської марки.

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На український ринок повертаються автомобілі Jeep. На першому етапі американська марка представить у нашій країні чотири моделі підвищеної прохідності. Про це повідомляється на офіційному сайті Jeep.

Перезапуск Jeep в Україні анонсували ще на 2022 рік, але повномасштабне російське вторгнення змусило переглянути плани. Проте незабаром продажі американських моделей все ж таки стартують у нашій країні.

[ + – ] Jeep Compass Фото: Stellantis

Зокрема, до нашої країни повернеться Jeep Wrangler. Рамний позашляховик є прямим спадкоємцем першого Willys Jeep. Модель випускають у дводверній та чотиридверній версіях, а її двері і дах виконані знімними. Jeep Wrangler доступний у бензинових, дизельній та гібридній версіях.

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Також буде відновлено продаж кросовера Jeep Compass. Нещодавно модель пройшла оновлення — отримала віртуальну панель приладів, нові турбодвигуни та гібридні версії.

[ + – ] Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis

Крім того, в Україні з'являться дві абсолютно нові моделі. По-перше, це Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління. Преміальна модель побудована на новій платформі, стала легшою та комфортабельнішою. Разом із бензиновими двигунами запропонована і плагін-гібридна установка. Для Grand Cherokee доступні три види повного приводу та пневмопідвіска.

[ + – ] Електрокросовер Jeep Avenger Фото: Stellantis

По-друге, буде представлено новий Jeep Avenger. Компактний 4,1-метровий електрокросовер є першим електрокаром марки і вже встиг отримати нагороду як найкращий автомобіль року в Європі.

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