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Ювілею присвячується: представлений найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)

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Фото: Stellantis | Лімітований Jeep Wrangler Rubicon присвятили 20-річчю моделі

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition доопрацьований для бездоріжжя. Автомобілю збільшили кліренс, встановили посилені бампери, позашляхову гуму та міцне скло.

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На автошоу у Чикаго презентували новий Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition. Позашляховик присвятили 20-річчю екстремальної версії Rubicon. Його випустять лімітованою серією і продаватимуть за ціною від 69 585 до 112 878 доларів – це буде найдорожчий Wrangler усіх часів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

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Позашляховик отримав нові бампери та решітку радіатора
Фото: Stellantis
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition можна впізнати за особливою решіткою радіатора і сталевими бамперами з дугами, а салон оздоблений червоно-чорною шкірою. Позашляховик доступний тільки з топовими двигунами – 6,4-літровим бензиновим 475-сильним V8 та гібридною установкою потужністю 375 к. с.

Jeep Wrangler Rubicon 20th anniversary, Jeep Wrangler Rubicon, Jeep Wrangler 2023, новий Jeep Wrangler Fullscreen
Салон оздоблений червоно-чорною шкірою
Фото: Stellantis

Як і всі Jeep Wrangler Rubicon, ювілейна версія підготовлена до бездоріжжя. Його кліренс збільшений до 272 мм, встановлені 35-дюймові позашляхові шини BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 з функцією підкачування, посилені пороги та міцні вікна з Gorilla Glass.

Jeep Wrangler Rubicon 20th anniversary, Jeep Wrangler Rubicon, Jeep Wrangler 2023, новий Jeep Wrangler Fullscreen
Пакет Level II додає лебідку та оптику
Фото: Stellantis

Крім того, можна вибрати опційний пакет Level II з 37-дюймовою гумою, лебідкою, додатковими фарами, а також посиленими амортизаторами та покращеним захистом днища.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов перший електромобіль Jeep. Кросовер випускають у Польщі.