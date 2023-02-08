Перший електромобіль Jeep надійшов у виробництво: він має з'явитись в Україні (фото)

Jeep Avenger — компактний електричний кросовер із запасом ходу 400 км. Нову модель визнали найкращим авто року в Європі.

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Новий Jeep Avenger 2023 надійшов у виробництво. Електричний кросовер збирають на підприємстві Stellantis у польському місті Тихи. Про це повідомляє офіційний сайт концерну.

[ + – ] Електрокар випускають на підприємстві у Польщі Фото: Stellantis

Jeep Avenger — перша електрична модель історії американської марки. Електрокросовер довжиною 4,1 м створений спеціально для європейського ринку й уже отримав визнання — саме ця модель стала авто року в Європі.

[ + – ] Jeep Avenger назвали найкращим авто року в Європі Фото: Stellantis

Мало того, ще до старту виробництва модель вже зібрала 10 000 замовлень, при тому, що першою в продаж надійшла топова версія 1st Edition. Вона впізнається за двоколірним фарбуванням і спеціальними 18-дюймовими дисками, а оснащення враховує електропривід дверей багажника, камеру заднього виду, клімат-контроль, систему напівавтономного водіння, підігрів крісел та керма.

[ + – ] Першою у продаж надійшла топова версія моделі Фото: Stellantis

Електромобіль Jeep Avenger дебютував у передньопривідній версії, але пізніше з'явиться варіант із повним приводом. Силова установка знайома за іншими електрокарами концерну Stellantis — таким, як Peugeot e-308 або Opel Mokka Electric. Кросовер оснащений 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км. Навіть у передньопривідному варіанті є системи допомоги на спуску та вибору режимів їзди для різних типів бездоріжжя.

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Новий Jeep Avenger 2023 може з'явитися і в нашій країні. Про це УНН повідомили в українському представництві Stellantis.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок також вийде електрокросовер DS 3 E-Tense із цією ж силовою установкою.