В Україні з'явиться новий Peugeot 308: перші подробиці та характеристики (фото)

Новий Peugeot 308 відрізняється авангардним дизайном та нестандартним компонуванням салону. Хетчбек в Україні запропонують у бензинових та дизельних версіях.

Related video

На український ринок вийде новий Peugeot 308. Модель третього покоління з'явиться в нашій країні навесні разом із купе-кросовером Peugeot 408. Про це повідомляє представництво французької марки в Україні.

Peugeot 308 2023 дебютує в кузові хетчбек, хоча в лінійці моделі також є універсал. Авто вирізняється авангардним дизайном із величезною решіткою радіатора, рельєфними боковинами та вузькими фарами з тоненькими ходовими вогнями.

[ + – ] Модель запропонують у кузові хетчбек і з бензиновими та дизельними двигунами Фото: Peugeot

Салон Peugeot 308 витриманий у фірмовій стилістиці i-Cockpit. У авто маленьке приплюснуте кермо, а віртуальна панель приладів розташована незвично високо. На центральній панелі встановлено 10-дюймовий тачскрін. У хетбека місткий 412-літровий багажник.

[ + – ] У салоні щиток приладів розташований дуже високо Фото: Peugeot

Серед стандартного та додаткового обладнання Peugeot 308 2023 – камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Важливо

На український ринок виходить перший преміальний кросовер Mazda: подробиці та ціни (фото)

Новий Peugeot 308 зі старту буде доступний із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (110 і 130 к. с.), а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем. Хетчбек запропонують з 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Також у модельному ряду є плаг-ін гібриди на 180 та 225 км/год. Топова версія розганяється до 100 км/год за 7,5 секунди і може проїхати 60 км на електротязі.

[ + – ] Об'єм багажника складає 412 л. Фото: Peugeot

Близьким родичем Peugeot 308 2023, побудованим на тій же платформі, є новий Opel Astra. Його продажі в Україні вже стартували.

Також Фокус писав, що на український ринок вийде оригінальний седан-кросовер Citroen C4 X.