В Украине появится новый Peugeot 308: первые подробности и характеристики (фото)

Новый Peugeot 308 отличается авангардным дизайном и нестандартной компоновкой салона. Хэтчбек в Украине предложат в бензиновых и дизельных версиях.

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На украинский рынок выйдет новый Peugeot 308. Модель третьего поколения появится в нашей стране весной вместе с купе-кроссовером Peugeot 408. Об этом сообщает представительство французской марки в Украине.

Peugeot 308 2023 дебютирует в кузове хэтчбек, хотя в линейке модели также есть универсал. Авто отличается авангардным дизайном с огромной решеткой радиатора, рельефными боковинами и узкими фарами с тоненькими ходовыми огнями.

[ + – ] Модель предложат в кузове хэтчбек и с бензиновыми и дизельными двигателями Фото: Peugeot

Салон Peugeot 308 выдержан в фирменной стилистике i-Cockpit. У авто маленький приплюснутый руль, а виртуальная панель приборов расположена непривычно высоко. На центральной панели установлен 10-дюймовый тачскрин. У хэтбека вместительный 412-литровый багажник.

[ + – ] В салоне щиток приборов расположен очень высоко Фото: Peugeot

Среди стандартного и дополнительного оборудования Peugeot 308 2023 – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

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Новый Peugeot 308 со старта будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (110 и 130 л. с.), а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. Хэтчбек предложат с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Также в модельном ряду есть плаг-ин гибриды на 180 и 225 км/ч. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и может проехать 60 км на электротяге.

[ + – ] Объем багажника составляет 412 л Фото: Peugeot

Близким родственником Peugeot 308 2023, построенным на той же платформе, является новый Opel Astra. Его продажи в Украине уже стартовали.

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