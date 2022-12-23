В Украине появится самый стильный кроссовер Peugeot: подробности и характеристики (фото)

Кроссовер Peugeot 408 привлекает обтекаемым дизайном с купеобразной крышей. На украинском рынке модель предложат с 215-сильным турбомотором.

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В Украину приедет новый Peugeot 408. Первый купе-кроссовер французской марки готовят к украинскому дебюту. Об этом сообщает представительство Peugeot в Украине.

[ + – ] У авто аркообразная крыша и заостренная задняя часть Фото: Stellantis

Кроссовер Peugeot 408 2023 дебютировал в сентябре на автошоу в Париже. Автомобиль длиной около 4,7 м отличается ярким дизайном с покатой купеобразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренным задним спойлером. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами и "клыками" ходовых огней.

[ + – ] Салон выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit Фото: Stellantis

Салон Peugeot 408 выполнен в фирменной стилистике i-Cokpit: руль авто небольшой и приплюснутый, а виртуальный щиток приборов расположен очень высоко. На центральной панели установлен 10-дюймовый тачскрин. Объем багажника купе-кроссовера составляет 536-1611 л.

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Новый Peugeot 408 2023 станет своего рода имиджевой моделью для бренда, поэтому среди доступных для модели опций есть отделка салона дорогой кожей Nappa, камеры кругового обзора, системы ночного видения и полуавтоновного вождения.

[ + – ] Купе-кроссовер в Украине будет доступен с 215-сильным турбомотором Фото: Stellantis

Купе-кроссовер Peugeot в Украине поначалу предложат только с 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Такая версия разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 220 км/ч, а средний расход топлива составляет 7 л на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартуют продажи нового Nissan X-Trail 2022. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях.