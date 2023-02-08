Первый электромобиль Jeep поступил в производство: он должен появиться в Украине (фото)

Jeep Avenger — компактный электрический кроссовер с запасом хода 400 км. Новую модель признали лучшим авто года в Европе.

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Новый Jeep Avenger 2023 поступил в производство. Электрический кроссовер собирают на предприятии Stellantis в польском городе Тыхи. Об этом сообщает официальный сайт концерна.

[ + – ] Электрокар выпускают на предприятии в Польше Фото: Stellantis

Jeep Avenger – первая электрическая модель в истории американской марки. Электрокроссовер длиной 4,1 м создан специально для европейского рынка и уже получил признание – именно эта модель стала авто года в Европе.

[ + – ] Jeep Avenger назвали лучшим авто года в Европе Фото: Stellantis

Мало того, еще до старта производства модель уже собрала 10 000 заказов при том, что первой в продажу поступила топовая версия 1st Edition. Она узнается по двухцветной окраске и особым 18-дюймовым дискам, а оснащение включает электропривод двери багажника, камеру заднего вида, климат-контроль, систему полуавтономного вождения, подогрев кресел и руля.

[ + – ] Первой в продажу поступила топовая версия модели Фото: Stellantis

Электромобиль Jeep Avenger дебютировал в переднеприводной версии, но позже появится и вариант с полным приводом. Силовая установка знакома по другим электрокарам концерна Stellantis – таким, как Peugeot e-308 или Opel Mokka Electric. Кроссовер оснащен 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км. Даже в переднеприводном варианте есть системы помощи на спуске и выбора режимов езды для разных типов бездорожья.

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Новый Jeep Avenger 2023 имеет все шансы появиться и в нашей стране. Об этом сообщили в украинском представительстве Stellantis.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок также выйдет электрокроссовер DS 3 E-Tense с этой же силовой установкой.