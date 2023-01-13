Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото)

В Европе подвели итоги конкурса "Лучший автомобиль 2023 года". Победителем признали электрический кроссовер Jeep Avenger.

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На автосалоне в Брюсселе состоялась церемония награждения Car of the Year 2023 ("Лучший автомобиль 2023 года"). Победу в главной номинации одержал электрический кроссовер Jeep Avenger. Результаты объявили на сайте конкурса.

Jeep Avenger назвали европейским автомобилем 2023 года. Он выиграл с большим отрывом, опередив других финалистов.

[ + – ] За победу Jeep Avenger проголосовали 57 членов жюри Фото: Jeep

Финалисты конкурса "Лучший автомобиль 2023 года":

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.Buzz

За победу Jeep Avenger в конкурсе проголосовали 57 членов жюри. Он является первым полностью электрическим автомобилем бренда.

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В 2022 году победу в конкурсе "Лучший автомобиль года" одержал электромобиль Kia EV6. Это значит, что второй год подряд доминируют полностью электрические модели.

Jeep Avenger был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2022 года. Это самый маленький и первый электрический автомобиль американской компании, который стал популярным сразу после своего дебюта.

Jeep Avenger построен на платформе e-CMP, которую используют и кроссоверы Opel Mokka и DS3. Он оснащен батареей на 54 кВтч, а его запас хода составляет 400 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие автомобили 2022 года.