Названы лучшие авто 2023 года по мнению американцев (фото)

Лучшие модели года выбрало жюри, состоящее из ведущих североамериканских автожурналистов. Два из трех победителей конкурса в 2023 году — электромобили.

Объявлены лауреаты премии North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и кроссовер года") за 2023 год. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

[ + – ] Кроссовером года стала Kia EV6 Фото: Kia

В финал конкурса вышли девять моделей — по три в каждой категории. Шесть из них являются электромобилями. В конкурсе участвовали авто 2023 модельного года, поступившие в продажу с сентября.

Лучшее авто 2023 года в Америке — возрожденная Acura Integra. Спортивный лифтбэк по результатам голосования опередил финалистов Genesis G80 Electrified и Nissan Z.

[ + – ] Электрический Ford F-150 Lightning победил в классе пикапов Фото: Ford

Кроссовером года стал электрический Kia EV6, оставивший позади Genesis GV60 и Cadillac Lyriq. В сегменте пикапов победил Ford F-150 Lightning — он стал лучше, чем Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance.

Премия North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year вручается с 1989 года. Лучшие авто года в Америке выбирает жюри, состоящее из 60 журналистов из США и Канады.

В прошлом году лучшим легковым авто стала Honda Civic. Среди внедорожников победил Ford Bronco, а в классе пикапов – Ford Maverick.

Ранее Фокус сообщал, что названы финалисты конкурса "Европейский автомобиль года" и в их число попали абсолютно другие модели.