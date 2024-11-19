Раритетный спорткар Ford Mustang McLaren 30 лет простоял среди леса (видео)

Изготовили всего 20 купе Ford Mustang McLaren. Заряженная версия купе отличается обвесом, расширенными крыльями и пластиковым капотом.

В США обнаружили заброшенный раритет — Ford Mustang McLaren 1982 года. Уникальный спорткар простоял три десятилетия на стихийной автосвалке в лесу. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Cross the line.

Этот Ford Mustang McLaren участвовал в драгрейсинге, а в 1994 году авто оставили в сосновом лесу. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами заржавел, а в его салоне разорвана отделка. Пробег автомобиля составляет всего 29 000 км.

Изготовили всего 20 Ford Mustang McLaren Фото: скриншот / YouTube

Теперь Ford Mustang McLaren от реставрируют, ведь это чрезвычайно редкая коллекционная модель. Экземпляры в хорошем состоянии могут стоить до 100 000 долларов.

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В 80-х McLaren еще не выпускал суперкары и занимался гоночными авто, однако выполнил тюнинг Ford Mustang. Планировалось изготовить 250 таких купе, однако собрали лишь 20: 10 в версии М81 с 2,3-литровой 175-сильной турбочетверкой и еще 10 — с 5,0-литровым V8 на 160 сил.

В салоне авто повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Конкретно это авто оснащено V8, хотя пока его двигатель не является родным и с него сняли карбюратор и впускной коллектор. Авто отличается расширенными крыльями, обвесом и пластиковым капотом с воздухозаборником. Также доработали его ходовую.

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