Роскошный брат Mustang: редкий спорткар из США почти 40 лет простоял в гараже (фото)

Раритетное купе Mercury Capri является премиальной версией Ford Mustang. Автомобиль оснащен 4,2-литровым V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили прекрасно сохранившееся купе Mercury Capri 1981 года. Почти четыре десятилетия спортивное авто простояло в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар является премиальной версией Ford Mustang Фото: Ebay

Этот Mercury Capri не был брошенным — у него есть владелец. Он рассказал, что в 1985 году прекратил эксплуатацию авто и поставил его в гараж, ведь получил рабочую машину и не имел необходимости ездить на Mercury.

Mercury Capri прекрасно сохранился — его кузов и салон в идеальном состоянии и до сих пор установлены родные шины. Пробег авто составляет всего 26,3 тыс. км.

Спортивное авто прекрасно сохранилось Фото: Ebay

Двигатель недавно прошел обслуживание. Пришлось заменить бензобак, топливный и водяной насосы, которые вышли из строя из-за длительного простоя. Также залили новое масло, отремонтировали карбюратор и радиатор.

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Сейчас этот Mercury Capri выставили на аукцион eBay и планируют получить за него $18 900. Это довольно редкая модель — роскошная премиальная версия культового Ford Mustang.

Под капотом установлен 4,2-литровый V8 Фото: Ebay

Конкретно это авто — редкая модификация со съемной крышей. Оно оснащено 4,2-литровым 120-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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