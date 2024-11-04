Роскошный брат Mustang: редкий спорткар из США почти 40 лет простоял в гараже (фото)
Раритетное купе Mercury Capri является премиальной версией Ford Mustang. Автомобиль оснащен 4,2-литровым V8 и автоматической КПП.
В США обнаружили прекрасно сохранившееся купе Mercury Capri 1981 года. Почти четыре десятилетия спортивное авто простояло в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Mercury Capri не был брошенным — у него есть владелец. Он рассказал, что в 1985 году прекратил эксплуатацию авто и поставил его в гараж, ведь получил рабочую машину и не имел необходимости ездить на Mercury.
Mercury Capri прекрасно сохранился — его кузов и салон в идеальном состоянии и до сих пор установлены родные шины. Пробег авто составляет всего 26,3 тыс. км.
Двигатель недавно прошел обслуживание. Пришлось заменить бензобак, топливный и водяной насосы, которые вышли из строя из-за длительного простоя. Также залили новое масло, отремонтировали карбюратор и радиатор.
Сейчас этот Mercury Capri выставили на аукцион eBay и планируют получить за него $18 900. Это довольно редкая модель — роскошная премиальная версия культового Ford Mustang.
Конкретно это авто — редкая модификация со съемной крышей. Оно оснащено 4,2-литровым 120-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП.
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