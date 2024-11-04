Розкішний брат Mustang: рідкісний спорткар зі США майже 40 років простояв у гаражі (фото)

Раритетне купе Mercury Capri є преміальною версією Ford Mustang. Автомобіль оснащений 4,2-літровим V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили чудово збережене купе Mercury Capri 1981 року. Майже чотири десятиліття спортивне авто простояло в гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спорткар є преміальною версією Ford Mustang Фото: Ebay

Цей Mercury Capri не був покинутим – у нього є власник. Він розповів, що у 1985 році припинив експлуатацію авто та поставив його в гараж, адже отримав робочу машину і не мав потреби їздити на Mercury.

Mercury Capri чудово зберігся – його кузов і салон в ідеальному стані та досі встановлені рідні шини. Пробіг авто становить усього 26,3 тис. км.

Спортивне авто чудово збереглося Фото: Ebay

Двигун нещодавно пройшов обслуговування. Довелося замінити бензобак, паливний і водяний насоси, які вийшли з ладу через тривалий простій. Також залили нове мастило, відремонтували карбюратор і радіатор.

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Зараз цей Mercury Capri виставили на аукціон eBay і планують отримати за нього $18 900. Це доволі рідкісна модель – розкішна преміальна версія культового Ford Mustang.

Під капотом встановлено 4,2-літровий V8 Фото: Ebay

Конкретно це авто – рідкісна модифікація зі знімним дахом. Воно оснащене 4,2-літровим 120-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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