Подорожчала в 3 рази: стара 15-річна Honda пішла з молотка за $102 000 (фото)

Honda S2000 CR — рідкісна версія моделі з обвісом, антикрилом та спортивними сидіннями. Кабріолет оснащений високооборотним 2,2-літровим мотором на 237 сил.

Related video

У США на аукціоні Bring a Trailer продали культову Honda S2000 2009 року. За кабріолет віддали 102 000 доларів, хоча новим він коштував $37 000. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Спорткар проїхав усього 1600 км Фото: Bring a Trailer

Ціна Honda S2000 підскочила майже утричі через те, що це капсула часу. За 15 років спорткар проїхав усього 1600 км і виглядає як новий. Авто майже не експлуатували і зберігали в гаражі.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Кузов, салон та двигун Honda S2000 в чудовому стані. Також збережена вся документація на автомобіль.

Важливо

Легенда 90-х: в Україні виявили Mercedes S600 W140 в новому стані (фото)

До того ж, це рідкісна версія Honda S2000 CR із обвісом, заднім антикрилом та 17-дюймовими дисками. До того ж, встановили жорсткий знімний дах замість м’якого.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

Салон Honda S2000 CR оздоблений алькантарою, а ще встановлені ковшеподібні спортивні крісла. Оснащення включає кондиціонер, CD-плеєр та ксенонові фари.

2,2-літровий двигун розвиває 237 к. с. при 7800 об/хв Фото: Bring a Trailer

Honda S2000 CR оснащений 2,2-літровою високооборотною четвіркою потужністю 237 к. с. при 7800 об/хв. У парі з нею працює 6-ступінчаста механічна КПП. Крім того, спорткар отримав само блокувальний диференціал.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найстаріше гоночне авто у світі. Йому 126 років.

Також Фокус писав, що на продаж виставили найпершу Dacia в новому стані.