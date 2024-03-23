Зірка 2000-х: виявлено культовий 23-річний спорткар Honda з пробігом 1500 км (фото)

Honda S2000 — культова спортивна модель із високооборотним 240-сильним мотором та чудовою керованістю. Кабріолет чудово зберігся і виглядає як новий.

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У США знайшли ідеально збережений кабріолет Honda S2000. Знамените спортивне авто проїхало всього 1528 км. Про це повідомляється на сайті Cars and Bids.

Пробіг авто складає 1528 км Фото: Cars and Bids

Цей спорткар Honda S2000 зберігався у гаражі та майже не виїжджав на дороги. Його кузов у чудовому стані, хоча передній бампер був перефарбований через незначне пошкодження. Шкіряний салон виглядає як новий.

Салон Honda S2000 чудово зберігся Фото: Cars and Bids

Кабріолет Honda S2000 досить непогано укомплектований. Встановлені заводський обвіс, кондиціонер, електропривод м’якого даху, круїз-контроль та ксенонові фари.

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"Родзинкою" Honda S2000 є її високооборотний 2,0-літровий мотор потужністю 240 к. с. при 8300 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість складає 240 км/год.

2,0-літровий мотор розвиває 240 к. с. при 8300 об/хв Фото: Cars and Bids

Honda S2000 також цінують за чудову керованість. Задньопривідний спорткар важить усього 1250 кг та обладнаний самоблокувальним диференціалом.

Недавно капсула часу Honda S2000 була продана на аукціоні. За авто заплатили 43 200 доларів, хоча новим воно коштувало близько 30 000 доларів.

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