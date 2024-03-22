Покинуті скарби: виявлено занедбаний автосалон із новенькими суперкарами (відео)

Покинутий автосалон не працює вже 12 років, проте в шоурумі збереглися екзотичні суперкари. Їх загальна вартість складає майже 2 мільйони доларів.

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У китайському місті Гуанчжоу є покинутий автосалон. Він не працює із 2012 року і всередині досі збереглися машини в новому стані. Мало того, це дорогі суперкари. Про занедбаний шоурум розповів у відео на Youtube блогер effspot.

Йому вдалося встановити, що автосалон відкрився в 2005 році, а сім років потому його довелося закрити через нове антикорупційне законодавство в Китаї. Три автомобілі загальною вартістю майже 2 мільйони доларів так і залишилися там стояти.

Chevrolet Corvette Z06 Фото: скриншот / YouTube

За 12 років простою машини покрилися шаром пилу, а їх колеса спущені. Проте суперкари перебувають у новому стані — це капсули часу.

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Найдорожчим у цій колекції є культовий суперкар Porsche Carrera GT. Виготовлено 1270 таких авто з 612-сильним V10 і зараз їх вартість складає мінімум мільйон доларів.

Ferrari 575 Superamerica Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Ferrari 575 Superamerica більш рідкісний: виготовили лише 559 таких авто, із яких лише 43 – мають механічну КПП, як цей суперкар. Під його капотом установлений V12 потужністю 540 к. с. Ціна Ferrari стартує з $400-500 тисяч.

Chevrolet Corvette Z06 не такий раритетний і дорогий, як інші автомобілі в шоурумі. Його позиціонували, як доступну спортивну модель із 405-сильним V8.

До речі, недавно ще один занедбаний автосалон знайшли в Німеччині, проте його стан значно гірший.

Також Фокус розповідав про рідкісний покинутий Chevrolet Corvette 1971 року за $150 000.