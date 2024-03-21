На продаж виставили рідкісний надпотужний Chevrolet 2002 року з пробігом 670 км (фото)

Виготовлено лише 37 заряджених Chevrolet Camaro ZL1 2002 року. Спорткар обладнаний величезним 7,0-літровим V8 потужністю 600 сил.

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У США продається раритетний спорткар Chevrolet Camaro 2002 року. Автомобіль оцінили у 149 998 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пробіг авто складає всього 670 км Фото: carscoops.com

Захмарна ціна Chevrolet Camaro обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу – пробіг авто складає усього 670 км. Спорткар стояв у гаражі, тому він ідеально зберігся – кузов, салон та силовий агрегат в чудовому стані.

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По-друге, на продаж виставили дуже рідкісну версію купе Chevrolet Camaro ZL1 Phase III. Випустили лише 37 таких автомобілів.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 600-сильний V8 Фото: carscoops.com

Головна відмінність модифікації ZL1 від стандартного Chevrolet Camaro 2002 року ховається під капотом. Там встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 600 к. с. та з крутним моментом 780 Нм. Також допрацьовано підвіску авто та встановлено гальма від Corvette.

Салон Chevrolet Camaro чудово зберігся Фото: carscoops.com

Відрізнити купе Chevrolet Camaro ZL1 можна за капотом із повітрозабірником та заднім спойлером. До того ж, у авто особливе забарвлення та 18-дюймові диски. У салоні замінили важіль 6-ступінчатої механічної КПП.

До речі, нещодавно в Україні була виявлена капсула часу Toyota Avalon 2007 року.

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