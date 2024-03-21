На продажу выставили редкий сверхмощный Chevrolet 2002 года с пробегом 670 км (фото)
Изготовлено всего 37 заряженных Chevrolet Camaro ZL1 2002 года. Спорткар оборудован огромным 7,0-литровым V8 мощностью 600 сил.
В США продается раритетный спорткар Chevrolet Camaro 2002 года. Автомобиль оценили в 149 998 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Заоблачная цена Chevrolet Camaro обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени — пробег авто составляет всего 670 км. Спорткар стоял в гараже, поэтому он идеально сохранился — кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.Важно
Во-вторых, на продажу выставили очень редкую версию купе Chevrolet Camaro ZL1 Phase III. Выпустили всего 37 таких автомобилей.
Главное отличие модификации ZL1 от стандартного Chevrolet Camaro 2002 года скрывается под капотом. Там установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 600 л. с. и с крутящим моментом 780 Нм. Также доработана подвеска авто и установлены тормоза от Corvette.
Отличить купе Chevrolet Camaro ZL1 можно по капоту с воздухозаборником и заднему спойлеру. К тому же, у авто особый окрас и 18-дюймовые диски. В салоне заменили рычаг 6-ступенчатой механической КПП.
Кстати, недавно в Украине была обнаружена капсула времени Toyota Avalon 2007 года.
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