Camry на максималках: в Украине обнаружили капсулу времени Toyota 2007 года (фото)

Седан Toyota Avalon в топовой комплектации Limited оснащен климат-контролем, бесключевым доступом и электроприводом сидений. Под капотом установлен 268-сильный V6.

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В Украине нашли прекрасно сохранившийся Toyota Avalon 2007 года. Большой седан мало эксплуатировался и уже длительное время хранится в гараже. О нем рассказал блогер Roma Urraco, который обнаружил автомобиль.

Седан проехал 56,5 тыс. км Фото: Roma Urraco

Этот седан Toyota Avalon — настоящая капсула времени. Его пробег составляет всего 56,5 тыс. км. Автомобиль покрыт слоем пыли, однако видно, что его кузов без повреждений, а салон в отличном состоянии.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Этот Toyota Avalon 2007 года — в топовой комплектации Limited. Седан оборудован бесключевым доступом, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, CD-плеером, датчиками света и дождя, электроприводом и подогревом кресел. Интерьер отделан кожей и деревом.

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Toyota Avalon позиционируется, как старший брат Camry, ведь две модели делят платформу. Седан третьего поколения выпускался с 2005 по 2012 год.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

Автомобиль оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 268 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость Toyota Avalon 2007 года составляет 240 км/час.

Кстати, недавно в Украине была обнаружена еще и капсула времени Lexus GX 2007 года. Пробег авто — всего 34 тыс. км.

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