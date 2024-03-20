Camry на максималках: в Україні виявили капсулу часу Toyota 2007 року (фото)

Седан Toyota Avalon у топовій комплектації Limited оснащений клімат-контролем, безключовим доступом та електроприводом сидінь. Під капотом встановлений 268-сильний V6.

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В Україні знайшли чудово збережений Toyota Avalon 2007 року. Великий седан мало експлуатувався і вже тривалий час зберігається в гаражі. Про нього розповів блогер Roma Urraco, який виявив автомобіль.

Седан проїхав 56,5 тис. км Фото: Roma Urraco

Цей седан Toyota Avalon – справжня капсула часу. Його пробіг складає лише 56,5 тис. км. Автомобіль покритий шаром пилу, проте видно, що його кузов без пошкоджень, а салон в чудовому стані.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco

Цей Toyota Avalon 2007 року – у топовій комплектації Limited. Седан обладнаний без ключовим доступом, роздільним клімат-контролем, круїз-контролем, CD-плеєром, датчиками світла і дощу, електроприводом та підігрівом крісел. Інтер’єр оздоблений шкірою та деревом.

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Toyota Avalon позиціонується, як старший брат Camry, адже дві моделі ділять платформу. Седан третього покоління випускали з 2005 по 2012 рік.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Автомобіль оснащений 3,5-літровим V6 потужністю 268 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість Toyota Avalon 2007 року складає 240 км/год.

До речі, недавно в Україні була виявлена ще й капсула часу Lexus GX 2007 року. Пробіг авто — усього 34 тис. км.

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