Символ 90-х: в інтернеті показали броньований Mercedes українського політика (фото)

Броньований Mercedes S600 Guard витримує обстріл із автомата Калашникова чи снайперської гвинтівки. Під капотом седана встановлено 6,0-літровий V12.

Related video

Оприлюднено фото раритетного броньованого Mercedes-Benz S-Class 1994 року. Унікальним автомобілем володів Володимир Щербань, який у різні роки очолював Донецьку та Сумську обласні державні адміністрації. Про автівку розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Першим власником авто був голова Донецької ОДА Володимир Щербань Фото: Roma Urraco

Броньований Mercedes S600 Guard чудово зберігся. Фотографії авто зроблені кілька років тому і на той час на одометрі був висвітлений пробіг 33 000 км. Його можна назвати капсулою часу.

Важливо

У Києві помітили новітній розкішний кросовер Maybach за 8 мільйонів (фото)

У старому техпаспорті було вказане ім’я Володимира Щербаня, як першого власника автівки. До речі, виготовляли броньовані Mercedes-Benz дуже малими партіями та виключно під замовлення.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: Roma Urraco

Кузов та салон Mercedes S600 W140 в непоганому стані. Варіант Guard візуально мало чим відрізняється від стандартного "600-го". Його видають лише високопрофільні шини (вони не бояться проколів) та товсті куленепробивні вікна.

Автомобіль непогано зберігся Фото: Roma Urraco

У основі Mercedes S-Class Guard лежить броньована капсула. Захист рівня В6/В7 дозволяє витримати попадання з автомата Калашникова або снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а також вибух потужністю 4 кг у тротиловому еквіваленті під днищем.

Седан оснащений 394-сильним V12 Фото: Roma Urraco

Седан Mercedes S600 Guard обладнаний стандартним 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. Оскільки броня збільшила масу авто до 4,2 тонн, то динаміка погіршилася порівняно зі стандартною моделлю. Розгін до сотні займає 8,7 с, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.

До речі, недавно в Києві була виявлена капсула часу Lexus GX 2007 року.

Також Фокус розповідав про найрідкісніший "Гелендваген".