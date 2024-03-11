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Їх виготовили лише 13: на аукціоні продали найрідкісніший "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG
Фото: RM Sotheby's | Виготовлено лише 13 Mercedes 500 GE 6.0 AMG

Перший Mercedes G-Class AMG обладнаний 6,0-літровим 326-сильним V8 і здатен розвинути 195 км/год. Позашляховик розрахований на 7 осіб, а його салон оздоблено шкірою та деревом.

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У Дубаї на аукціоні RM Sotheby’s продали Mercedes-Benz G-Class 1993 року. За позашляховик заплатили 218 500 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Позашляховик став першим Mercedes G-Class від AMG
Фото: RM Sotheby's

Із молотка пішов дуже рідкісний Mercedes-Benz 500 GE 6.0 AMG: виготовили лише 13 таких "Гелендвагенів". Цей позашляховик – перший Mercedes G-Class від AMG. За основу взяли топову модель Mercedes 500 GE, яка була першим "Гелендвагеном" з V8.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Під капотом встановлено 326-сильний V8
Фото: RM Sotheby's

В AMG збільшили об’єм двигуна з 5 до 6 літрів, що підняло віддачу до 326 к. с. і 525 Н∙м. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займав 10,5 с, а максимальна швидкість кладала 195 км/год.

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Цікаво, що версія від AMG нічим не відрізняється від стандартного "Гелендвагена" — її видають лише колісні диски та особливий синій колір.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
Салон оздоблено шкірою та деревом
Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes G-Class оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, люк, ABS, електропривід і підігрів сидінь. Цікаво, що авто є семимісним — у багажнику розкладаються крісла.

Mercedes G-Class AMG, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes 500 GE 6.0 AMG Fullscreen
У багажнику встановлені розкладні крісла
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Mercedes 500 GE 6.0 AMG – у семимісному виконанні. "Гелендваген" поставили замовнику в Японії. Пробіг авто складає 120 000 км.

До речі, на цейже аукціон виставили й унікальний універсал Rolls-Royce Wraith.

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