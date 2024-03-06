Підроблений Bugatti виставлений на аукціон за ціною справжнього суперкара (фото)
Bugatti Type 57SC Atlantic вважається одним із найдорожчих авто всіх часів. Елегантне обтічне купе здатне роігнатися до 210 км/год.
У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставлено репліку Bugatti Type 57SC Atlantic 1935 року. За копію вінтажного авто планують отримати від 700 000 до 900 000 доларів – як за новий суперкар Ferrari SF90 XX. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.
Така ціна може здатися надто високою за фактично підробку, проте варто зазначити, що оригінальний Bugatti Atlantic кілька років тому був проданий за 40 мільйонів доларів.Важливо
Bugatti Type 57SC Atlantic – один із найдорожчих автомобілів усіх часів. Його дизайн авторства Жана Бугатті (сина засновника компанії) вивчають майбутні стилісти.
Усього виготовили лише чотири Bugatti Type 57SC Atlantic, які трохи відрізняються деталями дизайну. До нашого часу збереглися три таких купе, ще один спорткар (його називають La Voiture Noire – чорне авто) пропав під час Другої світової війни. Саме його в 1992 році взявся відтворити Ерік Ку, який спеціалізується на копіях Bugatti.
Копія максимально близька до оригіналу, адже збудована на базі іншого Bugatti Type 57 в кузові седан. Шасі і двигун – фактично такі ж, як і у справжніх Bugatti Atlantic. Кузов і салон відтворені з максимальною точністю.
Купе обладнане 3,3-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю 210 к. с. Bugatti Atlantic був одним із найшвидших авто свого часу, адже він здатен розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 210 км/год.
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