Підроблений Bugatti виставлений на аукціон за ціною справжнього суперкара (фото)

Bugatti Type 57SC Atlantic вважається одним із найдорожчих авто всіх часів. Елегантне обтічне купе здатне роігнатися до 210 км/год.

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У Дубаї на аукціон RM Sotheby’s виставлено репліку Bugatti Type 57SC Atlantic 1935 року. За копію вінтажного авто планують отримати від 700 000 до 900 000 доларів – як за новий суперкар Ferrari SF90 XX. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Елегантний дизайн купе відтворили у найменших деталях Фото: RM Sotheby's

Така ціна може здатися надто високою за фактично підробку, проте варто зазначити, що оригінальний Bugatti Atlantic кілька років тому був проданий за 40 мільйонів доларів.

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Bugatti Type 57SC Atlantic – один із найдорожчих автомобілів усіх часів. Його дизайн авторства Жана Бугатті (сина засновника компанії) вивчають майбутні стилісти.

Усього випустили лише чотири Bugatti Atlantic Фото: RM Sotheby's

Усього виготовили лише чотири Bugatti Type 57SC Atlantic, які трохи відрізняються деталями дизайну. До нашого часу збереглися три таких купе, ще один спорткар (його називають La Voiture Noire – чорне авто) пропав під час Другої світової війни. Саме його в 1992 році взявся відтворити Ерік Ку, який спеціалізується на копіях Bugatti.

У конструкції копії використані деталі від справжнього Bugatti Type 57 Фото: RM Sotheby's

Копія максимально близька до оригіналу, адже збудована на базі іншого Bugatti Type 57 в кузові седан. Шасі і двигун – фактично такі ж, як і у справжніх Bugatti Atlantic. Кузов і салон відтворені з максимальною точністю.

Під капотом встановлена 3,3-літрова компресорна вісімка на 210 сил Фото: RM Sotheby's

Купе обладнане 3,3-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю 210 к. с. Bugatti Atlantic був одним із найшвидших авто свого часу, адже він здатен розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 210 км/год.

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