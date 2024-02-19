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Авто

Bugatti, Porsche і Mini: у Китаї випускають дешеві електричні копії відомих авто (фото)

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Фото: carscoops.com | У Китаї виготовляють зменшені клони відомих авто

У Китаї випускають зменшені клони спорткарів, кросоверів і пікапів. Вони обладнані електромотором і здатні проїхати 300 км без підзарядки.

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Молода китайська компанія Mecides почала випуск недорогих компактних електромобілів. Вони нагадують відомі кросовери, позашляховики та суперкари. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Асортимент продукції дуже широкий — створені зменшені копії понад десятка різних моделей. У Китаї створюють клони кросоверів Aston Martin DBX, Maserati Grecale, Range Rover Sport, Porsche Cayenne і Macan, а також доступніших Mini Countryman, Volkswagen ID.4 і Smart #1.

салон електрокара, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
У салоні електрокарів установили три дисплеї
Фото: carscoops.com

Також відтворили позашляховики Ford Bronco та Mercedes G-Class, пікапи Ram 1500 і Toyota Tundra. А ще можна придбати китайські копії Porsche 911 і седана Bugatti 16C Galibier, який так і не став серійним.

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Китайські клони легкових моделей сягають від 3 до 3,8 метра завдовжки, а пікапи трохи більші — 4,8 м. Їхній кузов виготовляють із склопластику, тому автівки легкі — 700 кг. У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї.

Bugatti 16C Galibier, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Bugatti 16C Galibier
Range Rover Sport, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Range Rover Sport
Aston Martin DBX, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Aston Martin DBX
Mercedes G-Class, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Mercedes G-Class
Ford Bronco, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Ford Bronco
Ram 1500, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Ram 1500
Toyota Tundra, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Toyota Tundra
Smart #1, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Smart #1
Volkswagen ID.4, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Volkswagen ID.4
Mini Countryman, китайські копії, Китайські клони, Fullscreen
Mini Countryman
Bugatti 16C Galibier, китайські копії, Китайські клони,
Range Rover Sport, китайські копії, Китайські клони,
Aston Martin DBX, китайські копії, Китайські клони,
Mercedes G-Class, китайські копії, Китайські клони,
Ford Bronco, китайські копії, Китайські клони,
Ram 1500, китайські копії, Китайські клони,
Toyota Tundra, китайські копії, Китайські клони,
Smart #1, китайські копії, Китайські клони,
Volkswagen ID.4, китайські копії, Китайські клони,
Mini Countryman, китайські копії, Китайські клони,

Китайські електромобілі пропонують із моторами на 14 і 27 к. с. Акумуляторна батарея ємністю 26 кВт∙год дозволяє проїхати 300 км без підзарядки. Авто обладнали дисковими гальмами всіх коліс.

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