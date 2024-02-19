Bugatti, Porsche и Mini: в Китае выпускают дешевые электрические копии известных авто (фото)

В Китае выпускают уменьшенные клоны спорткаров, кроссоверов и пикапов. Они оборудованы электромотором и способны проехать 300 км без подзарядки.

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Молодая китайская компания Mecides начала выпуск недорогих компактных электромобилей. Они напоминают известные кроссоверы, внедорожники и суперкары. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ассортимент продукции очень широк — созданы уменьшенные копии более десятка различных моделей. В Китае создают клоны кроссоверов Aston Martin DBX, Maserati Grecale, Range Rover Sport, Porsche Cayenne и Macan, а также более доступных Mini Countryman, Volkswagen ID.4 и Smart #1.

В салоне электрокаров установили три дисплея Фото: carscoops.com

Также воссоздали внедорожники Ford Bronco и Mercedes G-Class, пикапы Ram 1500 и Toyota Tundra. А еще можно приобрести китайские копии Porsche 911 и седана Bugatti 16C Galibier, который так и не стал серийным.

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Китайские клоны легковых моделей достигают от 3 до 3,8 метров в длину, а пикапы немного больше — 4,8 м. Их кузов изготавливают из стеклопластика, поэтому машины легкие — 700 кг. В салоне на передней панели установлены три дисплея.

Bugatti 16C Galibier Range Rover Sport Aston Martin DBX Мерседес G-класса Форд Бронко Ram 1500 Тойота Тундра Умный №1 Volkswagen ID.4 Mini Countryman

Китайские электромобили предлагаются с моторами на 14 и 27 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 26 кВт∙ч позволяет проехать 300 км без подзарядки. Авто оборудовали дисковыми тормозами всех колес.

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