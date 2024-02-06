Недорогой электромобиль Fiat за 20 000 евро рассекретили до премьеры (фото)

Новый Fiat Panda станет крупнее и превратится в компактный кроссовер. Модель предложат в электрических и гибридных версиях.

Related video

В интернет попали патентные изображения Fiat Panda четвертого поколения. Компактную модель презентуют 11июля 2024 года – в день 125-летия Fiat. Об этом сообщает сайт Carscoops.

У Fiat Panda 2024 высоко посаженные фонари Фото: carscoops.com

Новый Fiat Panda 2024 изменится и станет компактным кроссовером. У него высокий капот, клиновидная оконная линия и расширенные крылья. Узкие фары соединены диодной полосой, а у фонарей очень нестандартный дизайн.

Важно

Запас хода современных электромобилей проверили зимой: результаты удивили

К тому же, кроссовер Fiat Panda несколько подрастет в размерах: его длина составит около 4 метров, а колесная база – 2,54 м. Платформу и силовые установки для него позаимствуют у нового Citroen e-C3.

Fiat Panda предложат в электрических и гибридных версиях Фото: carscoops.com

Электромобиль Fiat Panda оснастят 113-сильным мотором и предложат в двух модификациях – с запасом хода 200 и 320 км. Также ожидается более доступная гибридная версия с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтной "мягкой" установкой.

Fiat Panda будут выпускать на предприятии в Сербии вместе с Citroen e-C3. Электромобиль будет стоить от 20 000 до 23 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat готовит спортивный электрокроссовер в ретро-стиле.

Также мы писали про стильного итальянского конкурента Mini.