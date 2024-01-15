Fiat готовит недорогой спортивный электрокроссовер в ретро-стиле (фото)

Спортивный электромобиль Fiat 600e разрабатывают специалисты Abarth. Кроссовер оснастят 240-сильным мотором и доработают его шасси.

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Линейку Fiat 600 2024 пополнит заряженная версия. Ее готовит Abarth и это будет электромобиль. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Прототипы Abarth 600e проходят испытания Фото: Stellantis

Новый Abarth 600e (именно так назовут электрокроссовер) получит 240-сильный мотор, то есть он будет существенно мощнее, чем хэтчбек Abarth 500e. Он станет самой мощной серийной моделью, выпущенной под брендом Abarth. Динамически характеристики не раскрывают, но ожидается, что разгон до 100 км/ч займет менее 7 с.

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Кроме того, в Abarth доработают подвеску Fiat 600e, установят увеличенные тормоза и самоблокирующийся дифференциал. Специально для электрокара разработают шины Michelin Pilot Sport с использованием технологий "Формулы-Е".

Батарея Fiat 600e останется неизменной – емкостью 54 кВт∙ч. Запас хода будет несколько меньше, чем у стандартного кроссовера.

Электрокроссовер получит 240-сильный мотор Фото: Autocar

На фото электромобиль Abarth 600e в камуфляже, но можно разглядеть, что его передняя часть агрессивнее. Также появились обвес и увеличенный спойлер на крыше. В салоне установят новые спортивные сиденья.

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