Цена $14 000 и запас хода 400 км: рассекречен дешевый электрокар от General Motors (фото)

Новый Wuling Bingo Plus — компактный 4,1-метровый электрокроссовер с обтекаемым дизайном. Авто оснастят 102-сильным мотором, а его запас хода достигнет 400 км.

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Линейку Wuling Bingo ждет расширение. К стандартному хэтчбеку присоединится кроссовер Bingo Plus. Первые его фото уже опубликовали на сайте CarNewsChina.

Новый Wuling Bingo Plus, как и его собрат, разработан при участии специалистов General Motors. Американский концерн (наряду с SAIC) является совладельцем китайского бренда.

Электрокроссовер получит 102-сильный мотор Фото: CarNewsChina

Кроссовер Wuling Bingo Plus похож на хэтчбек – у него обтекаемый дизайн с покатой крышей, выраженным "носом" и каплевидными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Габариты Wuling Bingo Plus:

длина – 4090 мм;

ширина – 1720 мм;

высота – 1575 мм;

колесная база – 2610 мм.

Салон Wuling Bingo Plus показали на шпионских фото. Как и у хэтчбека Bingo, на передней панели установлены два дисплея. У авто высокий центральный подлокотник.

Китайский электромобиль Wuling Bingo Plus оснастят мотором на 102 л. с. и 180 Н∙м, а также аккумуляторной батареей емкостью 50,6 кВт∙ч. Запас хода составит около 400 км.

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Новый Wuling Bingo Plus дебютирует в первой половине нынешнего года. Он станет несколько дороже хэтчбека, но все равно его цена будет ниже 100 000 юаней ($14 000). Вполне возможно, что кроссовер начнут экспортировать, ведь стандартный Bingo уже продается за пределами Китая.

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