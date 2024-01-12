Их выпустили менее 3000: в Украине заметили очень редкий и нетипичный Cadillac (фото)

Cadillac ELR — роскошный собрат Chevrolet Volt с 217-сильной гибридной установкой. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и проехать 60 км на электротяге.

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В Киеве сфотографировали купе Cadillac ELR 2014 года. Это очень редкая модель и в Украине всего несколько таких автомобилей. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Всего с 2013 по 2016 год выпущено лишь 2958 Cadillac ELR, так что модель является раритетом не только в в нашей стране. Столь малый тираж обусловлен тем, что инновационный и весьма нестандартный автомобиль провалился на рынке.

Гибрид может проехать 60 км на электротяге Фото: Topcars UA

По сути, 4,7-метровое купе Cadillac ELR – попытка General Motors создать более роскошного собрата Chevrolet Volt. У массовой модели позаимствовали платформу и силовую установку. Впрочем, авто оказалось вдвое дороже Volt, поэтому и не пользовалось спросом.

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Бензиновая 1,4-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 217 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 7,8 с и достигать 171 км/ч. Вместе с тем, батарея на 16,5 кВт∙ч дает возможность проехать до 60 км в электрическом режиме.

Салон Cadillac ELR отделан кожей и деревом Фото: General Motors

Дизайн Cadillac ELR выдержан в традиционном граненом стиле марки. В отделке салона использованы кожа и дерево, а оснащение включает мощную аудиосистему, камеру, электропривод и подогрев сидений.

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