В Украине появился недорогой электрокроссовер Kia с запасом хода свыше 450 км (фото)

Электромобиль Kia Niro оснащен 204-сильным мотором и способен проехать 463 км без подзарядки. У кроссовера оригинальный дизайн и большой багажник.

Related video

В Киеве сфотографировали новый Kia Niro 2022 года. Это один из первых кроссоверов второго поколения в Украине. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер Kia Niro второй генерации еще не продается в нашей стране официально. Очевидно, его ввезли подержанным из-за рубежа, ведь он только поставлен на учет в Украине.

Kia Niro подрос в размерах (до 4,42 м в длину) и стал гораздо выразительнее на вид. В салоне на передней панели установлены два дисплея, а объем багажника вырос до 475 л.

Как и прежде, Kia Niro выпускают в трех разных версиях: 141-сильный гибрид, 180-сильный подзаряжаемый гибрид и электромобиль мощностью 204 л. с.

Важно

Цена $10 000 и богатое оснащение: представлен самый дешевый кроссовер Kia (фото)

В Киев привезли именно электромобиль Kia Niro. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 167 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 64 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 463 км, а быстрая ее зарядка на 80% занимает 43 минуты.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет флагманский электрокроссовер Kia.

Также мы писали, что в нашей стране появится собрат Kia Niro — новый Hyundai Kona.