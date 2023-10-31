В Украине появится флагманский электрокроссовер Kia: первые подробности (фото)

Электромобиль Kia EV9 — большой пятиметровый кроссовер с тремя рядами сидений. Он способен проехать до 541 км без подзарядки.

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Новый Kia EV9 будет представлен в нашей стране. Информация о выходе флагманского электрокроссовера на украинский рынок появилась на странице украинского импортера Kia.

Пока информации про электромобиль Kia EV9 практически нет. Ни цены, ни сроки появления модели в Украине пока не разглашаются. Впрочем, кроссовер только недавно начали продавать в Северной Америке и вскоре он появится в Европе. На европейском рынке электрокар стоит от 56 до 75 тыс. евро.

Электрокроссовер отличается рубленным дизайном Фото: Kia

Напомним, что новый Kia EV9 – большой пятиметровый электрокроссовер с рубленным дизайном. У него высокий капот и тоненькие диодные фары.

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На выбор предложат версии модели на 6 и 7 мест, причем кресла второго ряда можно разворачивать. Среди доступных опций для модели – камеры вместо зеркал заднего вида, парковочный автопилот с дистанционным управлением и система полуавтономного вождения.

Зеркала заднего вида можно заменить камерами Фото: Kia

Электромобиль Kia EV9 2024 со старта получит заднеприводные версии на 204 и 215 л. с., а также 380-сильный вариант с полным приводом. Самая мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 6 с.

Кресла второго ряда могут разворачиваться Фото: Kia

На выбор предложат батареи емкостью 76 и 99,8 кВтч. Запас хода самой дальнобойной Kia EV9 составит 541 км, а зарядить ее в быстром режиме на 45% можно будет за 15 минут.

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