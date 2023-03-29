Автопилот и запас хода 540 км: презентован флагманский электрокроссовер Kia (фото, видео)

Пятиметровый кроссовер Kia EV9 — самый крупный электромобиль марки. Со старта модель предложат в версиях мощностью от 204 до 380 л. с.

Related video

В Южной Корее состоялась онлайн-презентация Kia EV9. Большой семейный электрокроссовер в ближайшее время покажут публике на автосалонах в Сеуле и Нью-Йорке. Он поступит в продажу на родине во втором квартале нынешнего года, а на глобальный рынок выйдет летом. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Kia.

Kia EV9 выйдет на глобальный рынок летом Фото: Kia

Дизайн Kia EV9 2023

Электромобиль Kia EV9 рассекретили две недели назад, поэтому его дизайн не стал сюрпризом. Во внешнем виде преобладают грани и углы. Несмотря на это, у авто неплохо проработана аэродинамика — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,28. У электрокара тоненькие диодные фары и фонари и 19-дюймовые литые диски в базовой версии. В варианте GT-Line колеса 21-дюймовые, а дизайн авто несколько агрессивнее. Кроссовер построен на платформе E-GMP и по габаритам сопоставим с Kia Telluride.

Размеры Kia EV9 2023:

длина — 5010 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 3100 мм.

По длине кроссовер сопоставим с Kia Telluride Фото: Kia

Салон и комплектация Kia EV9 2023

Во внутренней отделки использованы экологически чистые материалы. На передней панели установлены два больших изогнутых дисплея. Электрокроссовер Kia EV9 предложат в версиях на 6 и 7 мест, причем в шестиместном варианте кресла второго ряда поворачиваются.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Kia

Базовая комплектация Kia EV9 2023 включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

Среди дополнительного оборудования будут камеры вместо зеркал, функция доступа в салон со смартфона, система автоматической парковки с дистанционным управлением и даже автопилот третьего уровня, позволяющий не держать руки на руле. Примечательно, что эти опции можно будет активировать дистанционно уже после покупки авто –— для этого нужно оформить специальную подписку.

Сиденья второго ряда можно развернуть Фото: Kia

Электрокар Kia EV9, характеристики

Электромобиль Kia EV9 2023 получит 800-вольтные силовые установки. Со старта кроссовер предложат в трех вариантах по мощности.

RWD Standard — задний привод, один мотор, 215 л. с., 8,2 с до 100 км/ч, батарея на 76,1 кВт∙ч;

RWD Long Range — задний привод, один мотор, 204 л. с., 9,4 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч;

AWD –— полный привод, два мотора, 380 л. с., 6 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч.

Важно

Названы 10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км

Для топовой версии по подписке можно будет увеличить крутящий момент с 600 до 700 Н∙м — это сократит время разгона до сотни до 5,3 с. Кроме того, в 2025 году появится самый мощный вариант Kia EV9 GT на 585 л. с.

Запас хода пока объявлен только для самой "дальнобойной" 204-сильной версии – 541 км. Благодаря 800-вольтной архитектуре зарядка батареи в быстром режиме на 45% займет 15 минут. В добавок, предусмотрена функция двунаправленной зарядки — к авто можно подключать электрооборудование. Точную стоимость модели пока не назвали, но ожидается, что базовая версия будет стоить около 56 000 долларов, а полноприводная — примерно 70 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что у Kia EV9 появится пятиместный младший брат EV5. Он поступит в продажу до конца нынешнего года.

Также мы писали, что в Китае показали недорогой электрокроссовер с запасом хода 630 км.