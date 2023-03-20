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Авто

Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)

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Фото: Kia | Kia EV5 отличается рубленным дизайном

Новый Kia EV5 — четырехместный кроссовер с угловатым дизайном. Электромобиль предложат в версиях с задним и полным приводом, а его запас хода превысит 480 км.

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Kia презентовали концепт-кар EV5. Электрический кроссовер является предсерийной версией будущей модели, которая появится до конца нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейского бренда.

кроссовер Kia, Kia EV5, новый Kia EV5, Kia EV5 2024 Fullscreen
Серийный электрокроссовер представят до конца 2023 года
Фото: Kia

Новый Kia EV5 — младший брат представленного недавно семиместного электрокроссовера EV9. У него такой же угловатый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькими светодиодными фарами. Авто получило большие 21-дюймовые колеса.

салон Kia, Kia EV5, новый Kia EV5, Kia EV5 2024 Fullscreen
На передней панели установлен большой дисплей
Фото: Kia

Концепт-кар Kia EV5 оснащен распашными дверями и четырьмя поворачивающимися сиденьями, но у серийной модели их не будет. У кроссовера компактный приплюснутый руль и широкий дисплей на передней панели, а кнопки выполнены сенсорными.

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Во внутренней отделке использованы экологически чистые материалы. Крыша Kia EV5 полностью стеклянная.

электрокар Kia, Kia EV5, новый Kia EV5, Kia EV5 2024 Fullscreen
Двери концепт-кара выполнены распашными
Фото: Kia

Электромобиль Kia EV5 построен на платформе E-GMP, как и его старший брат. Он получит аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт∙ч, а его запас хода превысит 480 км. Ожидаются версии с задним и полным приводом. Конкурентами модели станут Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Toyota bZ4X.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал электрического преемника модели Polo.

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