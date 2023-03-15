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Авто

Флагманский электромобиль Kia полностью рассекречен перед премьерой (фото, видео)

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Фото: Kia | Kia EV9 отличается угловатым дизайном

Kia EV9 — большой семейный электрокроссовер с тремя рядами сидений. Топовая версия электромобиля сможет проехать 480 км без подзарядки.

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Опубликованы первые фото и видео Kia EV9. Флагманский электрокроссовер корейской марки официально презентуют в конце нынешнего месяца, а затем покажут на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Новый Kia EV9, Kia EV9,Kia EV9 2024, электромобиль Kia, кроссовер Kia, электрокроссовер Kia Fullscreen
Кроссовер достигает примерно 4,9 м в длину
Фото: Kia

Новый Kia EV9 практически не отличается визуально от концепт-кара 2021 года. У кроссовера угловатый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькой светодиодной оптикой. Электрокар Kia достигает около 4,9 м в длину при колесной базе немногим более 3 м.

Новый Kia EV9, Kia EV9,Kia EV9 2024, электромобиль Kia, кроссовер Kia, электрокроссовер Kia Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: Kia

Салон Kia EV9 2024 показали в шестиместном исполнении, причем кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными.

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Сиденья второго ряда разворачиваются на 180 градусов
Фото: Kia
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Характеристики Kia EV9 пока официально не разглашают. По предварительным данным, электрокар предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с. Будут доступны два вида батареи, а запас хода составит от 350 до 480 км.

Электромобиль Kia EV9 поступит в продажу под конец нынешнего года. Стоимость кроссовера составит от 56 000 долларов, а его топовая версия будет стоить свыше 70 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят недорогой электрокар за 20 000 долларов с запасом хода 400 км.

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