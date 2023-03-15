Флагманський електромобіль Kia повністю розсекречено перед прем'єрою (фото, відео)

Kia EV9 — великий сімейний електрокросовер із трьома рядами сидінь. Топова версія електромобіля зможе проїхати 480 км без підзарядки.

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Опубліковано перші фото й відео Kia EV9. Флагманський електрокросовер корейської марки офіційно презентують наприкінці цього місяця, а потім покажуть на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Кросовер досягає приблизно 4,9 м у довжину Фото: Kia

Новий Kia EV9 практично не відрізняється візуально від концепт-кара 2021 року. У кросовера незграбний дизайн із високим капотом, розширеними крилами й тоненькою світлодіодною оптикою. Електрокар Kia досягає близько 4,9 м завдовжки з колісною базою трохи більшою за 3 м.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Салон Kia EV9 2024 показали в шестимісному виконанні, до того ж крісла другого ряду можна розвернути на 180 градусів. На передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними.

Сидіння другого ряду розвертаються на 180 градусів Фото: Kia

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Характеристики Kia EV9 поки що офіційно не розголошують. За попередніми даними, електрокар запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 5,2 с. Будуть доступні два види батареї, а запас ходу становитиме від 350 до 480 км.

Електромобіль Kia EV9 надійде в продаж під кінець цього року. Вартість кросовера складе від 56 000 доларів, а його топова версія коштуватиме понад 70 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують недорогий електрокар за 20 000 доларів із запасом ходу 400 км.

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