Lexus готує недорогий компактний електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

Lexus BX націлений на європейський ринок та прийде на зміну моделі UX. Основним конкурентом електрокара стане новий кросовер Smart.

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Модельний ряд Lexus поповнить початковий електрокросовер. Нову модель назвуть BX і презентують влітку, а її продажі стартують під кінець цього року. Про це стало відомо журналістам сайту Motor.

Концерн Toyota вже зареєстрував торгову марку Lexus BX. Спочатку вважалося, що ця назва припасована для компактного гібридного кросовера на базі Toyota Yaris Cross, але тепер з'явилася інформація, що модель буде доступна виключно в електричній версії.

Кросовер зможе проїхати 400-450 км без підзарядки Фото: Motor.es

Електромобіль Lexus BX стане наступником кросовера UX. Його основним конкурентом на європейському ринку називають новий Smart #1.

Модель збудують на платформі e-TNGA, як і старший кросовер Lexus RZ. Електрокар сягатиме приблизно 4,3 м завдовжки, 1,75 м завширшки та 1,55 м заввишки.

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Дизайн Lexus BX 2024 буде витриманий у новому фірмовому стилі. У кросовера широкі безрамкові грати радіатора, розкосі фари та вигнута віконна лінія.

Характеристики Lexus BX поки що не розголошують. Відомо, що кросовер отримає батарею ємністю 50-60 кВт∙год, а запас ходу становитиме близько 400-450 км.

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