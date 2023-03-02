Найкомпактніший кросовер Toyota отримав нову "модну" версію (фото)

Лімітований кросовер створений у колаборації із модним брендом Undercover. Він відрізняється новими декоративними елементами зовні та всередині.

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Toyota разом із модним брендом Undercover підготували спеціальну версію кросовера Aygo X. Автомобіль буде випущений обмеженим тиражем. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Toyota Aygo X Undercover був представлений до Тижня моди у Парижі. Він відрізняється деякими зовнішніми доробками.

Лімітований кросовер пофарбований у сірий та чорний кольори. Також його прикрасили червоними акцентами, які можна знайти на бамперах, бічних спідницях та колісних дисках.

[ + – ] Зовні є кілька червоних акцентів Фото: Toyota

Toyota Aygo X Undercover отримав чорні матові 18-дюймові легкосплавні диски із червоними вставками. На даху можна знайти написи "Хаос" та "Баланс".

[ + – ] На дах авто нанесли написи "Хаос" та "Баланс" Фото: Toyota

Усередині є багато логотипів модного бренду. Вони нанесені на сидіння та підлогові килимки.

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За словами дизайнера Undercover Джуна Такахаші, цей кросовер натхненний "творчою філософією невідповідності та руйнування стереотипів". Усього буде випущено 5000 таких автомобілів. Вартість спеціальної версії починається з 24180 доларів.

[ + – ] На килимках можна знайти логотипи Undercover Фото: Toyota

Раніше Фокус писав, що на автошоу в Індонезії було презентовано нову Toyota Agya.