Нова Toyota Corolla отримала найекстремальнішу версію з яскравим дизайном (фото)
Toyota GR Corolla Type TK можна впізнати за величезною решіткою радіатора й агресивним аеродинамічним обвісом. У хетчбека одразу п'ять вихлопних труб.
Опубліковано перші зображення Toyota GR Corolla Type TK. Потужний заряджений хетчбек перетворили на грізний спорткар. Про це повідомляється на сторінці ательє TOM's Racing у Instagram.
Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota Corolla. У Toyota вже давно активно підтримують ательє, тому в доопрацюванні хетчбека брав участь заводський ралійний гонщик Такамото Кацута. Дизайн автомобіля вийшов досить агресивним і виразним.
Нова Toyota GR Corolla Type TK можна впізнати, перш за все, за величезною решіткою радіатора та спойлером на даху. На капоті з'явилися декоративні накладки. Крім того, хетчбек отримав обвіс і низку інших аеродинамічних елементів, а із заднього бампера тепер виглядають відразу п'ять вихлопних труб.
Силовий агрегат Toyota GR Corolla 2023 не чіпали, адже він і так досить сильний. Нагадаємо, заряджений хетчбек оснащений трициліндровим бензиновим турбомотором об'ємом 1,5 л і потужністю 300 к. с.Важливо
З 6-ступінчастою механічною КПП Toyota GR Corolla розганяється до 100 км/год приблизно за 5 секунд і розвиває швидкість понад 250 км/год. Хетчбек отримав повний привід, особливу задню підвіску на подвійних поперечних важелях і збільшені гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota разом із Suzuki розробляє компактний середньомоторний спорткар за $16 500.