Нова Toyota Corolla отримала найекстремальнішу версію з яскравим дизайном (фото)

Toyota GR Corolla Type TK можна впізнати за величезною решіткою радіатора й агресивним аеродинамічним обвісом. У хетчбека одразу п'ять вихлопних труб.

Related video

Опубліковано перші зображення Toyota GR Corolla Type TK. Потужний заряджений хетчбек перетворили на грізний спорткар. Про це повідомляється на сторінці ательє TOM's Racing у Instagram.

Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota Corolla. У Toyota вже давно активно підтримують ательє, тому в доопрацюванні хетчбека брав участь заводський ралійний гонщик Такамото Кацута. Дизайн автомобіля вийшов досить агресивним і виразним.

[ + – ] На даху з'явилося антикрило, а вихлопних труб тепер п'ять

Нова Toyota GR Corolla Type TK можна впізнати, перш за все, за величезною решіткою радіатора та спойлером на даху. На капоті з'явилися декоративні накладки. Крім того, хетчбек отримав обвіс і низку інших аеродинамічних елементів, а із заднього бампера тепер виглядають відразу п'ять вихлопних труб.

Силовий агрегат Toyota GR Corolla 2023 не чіпали, адже він і так досить сильний. Нагадаємо, заряджений хетчбек оснащений трициліндровим бензиновим турбомотором об'ємом 1,5 л і потужністю 300 к. с.

Важливо

Ціна $9500 та багате оснащення: представлена найдешевша Toyota (фото)

З 6-ступінчастою механічною КПП Toyota GR Corolla розганяється до 100 км/год приблизно за 5 секунд і розвиває швидкість понад 250 км/год. Хетчбек отримав повний привід, особливу задню підвіску на подвійних поперечних важелях і збільшені гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota разом із Suzuki розробляє компактний середньомоторний спорткар за $16 500.