Toyota та Suzuki спільно розробляють яскравий середньомоторний спорткар за $16 500 (фото)

Новий спорткар Toyota буде середньомоторним та задньопривідним. Компактне купе буде важити лише тонну і отримає бензиновий турбомотор з "м'якою" гібридною установкою.

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У модельному ряду Toyota з'явиться новий недорогий спортивний автомобіль. Середньомоторна модель стане наступницею знаменитої Toyota MR2. Про це стало відомо журналістам японського сайту BestCarWeb.

Заднеприводное спортивне купе розробляють разом із Suzuki, а, за деякими даними, у проект залучена і компанія Daihatsu. Нова Toyota має з'явитися найближчими роками і коштуватиме 2,2-2,8 мільйонів ієн ($16 500 – 21 000).

[ + – ] Концепт-кар Toyota Sports EV Фото: Toyota

Дизайн авто буде витриманий на кшталт концепт-кара Toyota Sports EV – з рубаними поверхнями, короткими звисами кузова та тоненькими фарами. Не виключено, що дах зроблять знімним, як і Toyota MR2. Купе буде компактним – 4200 мм завдовжки, 1720 мм завширшки та 1220 мм заввишки при колісній базі 2550 мм.

Спорткар Toyota Sports EV був електричним, але його серійна версія отримає бензиновий двигун, доповнений 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Очікується, що це буде 1,0-літровий трициліндровий турбомотор на 120 к. с. та 200 Н∙м. Для авто вагою тонну цього буде достатньо.

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На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП. Для здешевлення конструкції частину деталей підвіски запозичать у Toyota Yaris.

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