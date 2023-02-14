Ціна $9500 та багате оснащення: представлена найдешевша Toyota (фото)

Toyota Agya — мініатюрний хетчбек довжиною всього 3,76 м. Доступну бюджетну модель комплектують віртуальною панеллю приладів, сенсорним дисплеєм та клімат-контролем.

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На автошоу в Індонезії презентовано нову Toyota Agya. Компактний міський хетчбек А-класу надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною приблизно від 9500 доларів. Про це повідомляє сайт AutoFun.

[ + – ] Ціна Toyota Agya стартує з 9500 доларів

Toyota Agya — найдоступніша модель у лінійці японської марки. Її розробляли спільно з компаніями Daihatsu та Perodua і в деяких азійських країнах хетчбек продаватимуть як Perodua Axia.

Нова Toyota Agya — п'ятидверний хетчбек з гранованим дизайном. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари з хромованими "бровами" та висока віконна лінія. Крім того, буде доступний спортивний варіант GR з обвісом та 15-дюймовими литими дисками.

[ + – ] Toyota Agya GR відрізняється обвісом і 15-дюймовими литими дисками

Розміри Toyota Agya 2023:

Довжина – 3760 мм

Ширина – 1665 мм

Висота – 1495 мм

Колісна база – 2525 мм

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Хоча модель бюджетна, в салоні встановлені сенсорні кнопки та тачскрин. У топових версіях будуть доступні цифрова панель приладів, безключовий доступ та клімат-контроль. Розробники стверджують, що простір на другому ряду Toyota Agya — на рівні моделей класом вищий.

[ + – ] Кнопки клімат-контролю Toyota Agya виконані сенсорними

Нова Toyota Agya оснащена 1,2-літровим 88-сильним бензиновим двигуном. У парі з ним працює безступінчастий варіатор.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує великий і розкішний позашляховик, який буде дорожчим, ніж Land Cruiser.

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