Ціна $9500 та багате оснащення: представлена найдешевша Toyota (фото)
Toyota Agya — мініатюрний хетчбек довжиною всього 3,76 м. Доступну бюджетну модель комплектують віртуальною панеллю приладів, сенсорним дисплеєм та клімат-контролем.
На автошоу в Індонезії презентовано нову Toyota Agya. Компактний міський хетчбек А-класу надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною приблизно від 9500 доларів. Про це повідомляє сайт AutoFun.
Toyota Agya — найдоступніша модель у лінійці японської марки. Її розробляли спільно з компаніями Daihatsu та Perodua і в деяких азійських країнах хетчбек продаватимуть як Perodua Axia.
Нова Toyota Agya — п'ятидверний хетчбек з гранованим дизайном. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари з хромованими "бровами" та висока віконна лінія. Крім того, буде доступний спортивний варіант GR з обвісом та 15-дюймовими литими дисками.
Розміри Toyota Agya 2023:
- Довжина – 3760 мм
- Ширина – 1665 мм
- Висота – 1495 мм
- Колісна база – 2525 мм
Хоча модель бюджетна, в салоні встановлені сенсорні кнопки та тачскрин. У топових версіях будуть доступні цифрова панель приладів, безключовий доступ та клімат-контроль. Розробники стверджують, що простір на другому ряду Toyota Agya — на рівні моделей класом вищий.
Нова Toyota Agya оснащена 1,2-літровим 88-сильним бензиновим двигуном. У парі з ним працює безступінчастий варіатор.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує великий і розкішний позашляховик, який буде дорожчим, ніж Land Cruiser.
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