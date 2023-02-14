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Цена $9500 и богатое оснащение: представлена самая дешевая Toyota (фото)

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Toyota Agya — небольшой бюджетный хэтчбек А-класса

Toyota Agya — миниатюрный хэтчбек длиной всего 3,76 м. Доступную бюджетную модель комплектуют виртуальной панелью приборов, сенсорным дисплеем и климат-контролем.

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На автошоу в Индонезии презентована новая Toyota Agya. Компактный городской хэтчбек А-класса поступит в продажу до конца первого полугодия по цене примерно от 9500 долларов. Об этом сообщает сайт AutoFun.

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Цена Toyota Agya стартует с 9500 долларов

Toyota Agya – самая доступная модель в линейке японской марки. Ее разрабатывали совместно с компаниями Daihatsu и Perodua и в некоторых азиатских странах хэтчбек будет продаваться как Perodua Axia.

Новая Toyota Agya – пятидверный хэтчбек с граненым дизайном. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары с хромированными "бровями" и высокая оконная линия. Кроме того, будет доступен спортивный вариант GR с обвесом и 15-дюймовыми литыми дисками.

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Toyota Agya GR отличается обвесом и 15-дюймовыми литыми дисками

Размеры Toyota Agya 2023:

  • Длина – 3760 мм
  • Ширина – 1665 мм
  • Высота – 1495 мм
  • Колесная база – 2525 мм
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Хотя модель бюджетная, в салоне установлены сенсорные кнопки и тачскрин. В топовых версиях будут доступны цифровая панель приборов, бесключевой доступ и климат-контроль. Разработчики утверждают, что пространство на втором ряду Toyota Agya – на уровне моделей классом выше.

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Кнопки климат-контроля Toyota Agya выполнены сенсорными

Новая Toyota Agya оснащена 1,2-литровым 88-сильным бензиновым двигателем. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит большой и роскошный внедорожник, который будет дороже, чем Land Cruiser.

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