Toyota готовит роскошный внедорожник на базе Highlander: первые подробности

Внедорожник Toyota Century может стать новой флагманской моделью бренда. Стоимость новой модели превысит 100 тысяч долларов.

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Флагманский седан Toyota Century может дополниться новым роскошным внедорожником. Модель построят на базе большого кроссовера Highlander, но он будет гораздо дороже, чем Land Cruiser 300. Об этом рассказали на сайте Nikkei Asia.

Toyota активно работает над созданием внедорожника Century. По слухам, начальная стоимость модели превысит 100 тысяч долларов.

[ + – ] Внедорожник Toyota Century будет похож на одноименный седан Фото: carscoops.com

Внедорожник Century может быть основан на Highlander и оснащаться гибридной силовой установкой. В ее основу войдут передние и задние электромоторы и 2,5-литровый бензиновый двигатель. Общая мощность составит более 340 л.с.

[ + – ] Интерьер Toyota Century будет выполнен из высококачественных материалов Фото: carscoops.com

Новую модель в первую очередь будут продвигать на североамериканском рынке. Там внедорожник станет конкурировать с Lincoln Navigator, BMW X7 и Cadillac Escalade.

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Внедорожник Century планируют собирать на заводе Toyota в Тахаре. Сейчас там производят автомобили бренда Lexus.

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