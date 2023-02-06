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Авто

Спортивный пикап Toyota превратили в дом на колесах для экстремальных условий (фото)

Автодом Тойота Хайлюкс, Пикап Toyota Hilux, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2023, тюгнинг Toyota Hilux, Toyota Hilux GR Sport
Для доработки взяли заряженную версию Toyota Hilux GR Sport

Пикап Toyota Hilux получил жилой модуль вместо грузовой платформы. Внутри обустроены четыре спальных места и санузел с душем.

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Новый Toyota Hilux 2023 получил оригинальную версию. Пикап превратили в дом на колесах для самых суровых условий. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автодом Тойота Хайлюкс, Пикап Toyota Hilux, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2023, тюгнинг Toyota Hilux, Toyota Hilux GR Sport Fullscreen
Вместо грузовой платформы появился жилой модуль

Необычный тюнинг Toyota Hilux выполнили в ателье Direct Cars и назвали проект BR75. За основу взяли новый заряженный вариант Hilux GR Sport с 224-сильным турбодизелем и улучшенной проходимостью.

Автодом Тойота Хайлюкс, Пикап Toyota Hilux, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2023, тюгнинг Toyota Hilux, Toyota Hilux GR Sport Fullscreen
Дом на колесах оснащен 224-сильным турбодизелем

Вместо грузовой платформы пикап Toyota получил большой жилой модуль, причем доступ в него открыт из салона. Здесь установлены большая кровать для двух взрослых и раскладной диван для двоих детей.

Автодом Тойота Хайлюкс, Пикап Toyota Hilux, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2023, тюгнинг Toyota Hilux, Toyota Hilux GR Sport Fullscreen
Внутри предусмотрены четыре спальных места

Внутри появились многочисленные шкафы для поклажи. Также внутри обустроен небольшой санузел с раковиной и душем. В отделке использовано дерево, а пол покрыт кафелем.

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Toyota Hilux BR75 получил мощный кондиционер с фильтром салона, а также баки для воды на 85 и 20 л. Электрооборудование питается от отдельного аккумулятора, а также от солнечных панелей на крыше.

Автодом Тойота Хайлюкс, Пикап Toyota Hilux, Toyota Hilux, Toyota Hilux 2023, тюгнинг Toyota Hilux, Toyota Hilux GR Sport Fullscreen
В жилом модуле обустроен санузел

За доплату предложены внедорожные шины и оригинальный прицеп, созданный из снятого кузова Toyota Hilux. Купить автодом можно по цене от 83 900 до 95 100 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что семейный минивэн Honda превратили в недорогой и экономичный дом на колесах.