Спортивный пикап Toyota превратили в дом на колесах для экстремальных условий (фото)

Пикап Toyota Hilux получил жилой модуль вместо грузовой платформы. Внутри обустроены четыре спальных места и санузел с душем.

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Новый Toyota Hilux 2023 получил оригинальную версию. Пикап превратили в дом на колесах для самых суровых условий. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Вместо грузовой платформы появился жилой модуль

Необычный тюнинг Toyota Hilux выполнили в ателье Direct Cars и назвали проект BR75. За основу взяли новый заряженный вариант Hilux GR Sport с 224-сильным турбодизелем и улучшенной проходимостью.

[ + – ] Дом на колесах оснащен 224-сильным турбодизелем

Вместо грузовой платформы пикап Toyota получил большой жилой модуль, причем доступ в него открыт из салона. Здесь установлены большая кровать для двух взрослых и раскладной диван для двоих детей.

[ + – ] Внутри предусмотрены четыре спальных места

Внутри появились многочисленные шкафы для поклажи. Также внутри обустроен небольшой санузел с раковиной и душем. В отделке использовано дерево, а пол покрыт кафелем.

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Toyota Hilux BR75 получил мощный кондиционер с фильтром салона, а также баки для воды на 85 и 20 л. Электрооборудование питается от отдельного аккумулятора, а также от солнечных панелей на крыше.

[ + – ] В жилом модуле обустроен санузел

За доплату предложены внедорожные шины и оригинальный прицеп, созданный из снятого кузова Toyota Hilux. Купить автодом можно по цене от 83 900 до 95 100 долларов.

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