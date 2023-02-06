Спортивний пікап Toyota перетворили на будинок на колесах для екстремальних умов (фото)

Пікап Toyota Hilux отримав житловий модуль замість вантажної платформи. Усередині облаштовано чотири спальні місця та санвузол із душем.

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Новий Toyota Hilux 2023 отримав оригінальну версію. Пікап перетворили на будинок на колесах для найсуворіших умов. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Замість вантажної платформи з'явився житловий модуль

Незвичайний тюнінг Toyota Hilux виконали в ательє Direct Cars і назвали проєкт BR75. За основу взяли новий заряджений варіант Hilux GR Sport з 224-сильним турбодизелем і покращеною прохідністю.

[ + – ] Будинок на колесах оснащений 224-сильним турбодизелем

Замість вантажної платформи пікап Toyota отримав великий житловий модуль, причому доступ у нього відкрито із салону. Тут встановлені велике ліжко для двох дорослих і розкладний диван для двох дітей.

[ + – ] Усередині передбачено чотири спальні місця

Усередині з'явилися багато шаф для поклажі. Також усередині облаштований невеликий санвузол із раковиною і душем. В обробці використано дерево, а підлога покрита кахлем.

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Toyota Hilux BR75 отримав потужний кондиціонер із фільтром салону, а також баки для води на 85 та 20 л. Електроустаткування живиться від окремого акумулятора, а також від сонячних панелей на даху.

[ + – ] У житловому модулі облаштовано санвузол

За доплату запропоновані позашляхові шини й оригінальний причіп, створений зі знятого кузова Toyota Hilux. Купити автобудинок можна за ціною від 83 900 до 95 100 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що сімейний мінівен Honda перетворили на недорогий та економічний будинок на колесах.