Розкрито нові подробиці флагманського кросовера Toyota з просторим салоном (фото)
Toyota Grand Highlander — великий сімейний кросовер з просторим салоном та містким багажником. Топова версія моделі отримає 345-сильну гібридну установку.
З'явилася нова інформація про Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер японської марки презентують 8 лютого на автосалоні Чикаго. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
На цей раз показали салон Toyota Grand Highlander. Акцент зроблено на великому просторі на третьому ряду – дорослим пасажирам там не тісно. При цьому стверджується, що залишається ще місткий багажник на сім сумок.
На фото показали семимісний варіант кросовера із двома окремими кріслами другого ряду. Нову Toyota Grand Highlander буде запропоновано і у восьмимісному виконанні.
Сімейний кросовер Toyota Grand Highlander досягатиме понад 5 м у довжину і в лінійці марки займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Його конкурентами стануть Honda Pilot 2023 та новітня Mazda CX-90. Крім того, у моделі з'явиться розкішний побратим від Lexus.Важливо
Авто збудовано на подовженій платформі Toyota Highlander. Також стало відомо, що топова версія моделі отримає гібридну установку Hybrid Max з 2,4-літровою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 345 к. с.
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