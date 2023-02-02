Розкрито нові подробиці флагманського кросовера Toyota з просторим салоном (фото)

Toyota Grand Highlander — великий сімейний кросовер з просторим салоном та містким багажником. Топова версія моделі отримає 345-сильну гібридну установку.

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З'явилася нова інформація про Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер японської марки презентують 8 лютого на автосалоні Чикаго. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

На цей раз показали салон Toyota Grand Highlander. Акцент зроблено на великому просторі на третьому ряду – дорослим пасажирам там не тісно. При цьому стверджується, що залишається ще місткий багажник на сім сумок.

[ + – ] Розробники наголосили на великому внутрішньому просторі Фото: Toyota

На фото показали семимісний варіант кросовера із двома окремими кріслами другого ряду. Нову Toyota Grand Highlander буде запропоновано і у восьмимісному виконанні.

Сімейний кросовер Toyota Grand Highlander досягатиме понад 5 м у довжину і в лінійці марки займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Його конкурентами стануть Honda Pilot 2023 та новітня Mazda CX-90. Крім того, у моделі з'явиться розкішний побратим від Lexus.

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Авто збудовано на подовженій платформі Toyota Highlander. Також стало відомо, що топова версія моделі отримає гібридну установку Hybrid Max з 2,4-літровою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 345 к. с.

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