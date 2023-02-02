Раскрыты новые подробности флагманского кроссовера Toyota с просторным салоном (фото)

Toyota Grand Highlander — большой семейный кроссовер с просторным салоном и вместительным багажником. Топовая версия модели получит 345-сильную гибридную установку.

Related video

Появилась новая информация о Toyota Grand Highlander. Самый большой кроссовер японской марки презентуют 8 февраля на автосалоне в Чикаго. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

На этот раз показали салон Toyota Grand Highlander. Акцент сделан на большом пространстве на третьем ряду – взрослым пассажирам там не тесно. При этом утверждается, что остается еще вместительный багажник на семь сумок.

[ + – ] Разработчики сделали упор на большое внутреннее пространство Фото: Toyota

На фото показали семиместный вариант кроссовера с двумя отдельными креслами второго ряда. Новая Toyota Grand Highlander будет предложена и в восьмиместном исполнении.

Семейный кроссовер Toyota Grand Highlander будет достигать свыше 5 м в длину и в линейке марке займет нишу между стандартным Highlander и рамным внедорожником Toyota Sequoia. Его конкурентами станут Honda Pilot 2023 и новейшая Mazda CX-90. Кроме того, у модели появится роскошный собрат от Lexus.

Важно

Новый кроссовер Toyota раскупают как горячие пирожки: очередь за авто достигает трех лет

Авто построено на удлиненной платформе Toyota Highlander. Также стало известно, что топовая версия модели получит гибридную установку Hybrid Max с 2,4-литровой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 345 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился гибридный кроссовер Toyota Corolla с расходом 4,3 л на 100 км.

Также мы писали, что Toyota Prius впервые получит спортивную модификацию.