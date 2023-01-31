Toyota Prius впервые получит спортивную версию: изображения и подробности

Гибрид Toyota Prius 2023 доработают в знаменитом подразделении Gazoo Racing. Хэтчбек получит прибавку в мощности и перенастроенную подвеску.

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У Toyota Prius впервые появится мощный заряженный вариант. Спортивный гибрид должны представить в конце нынешнего или начале 2024 года. Об этом стало известно японскому сайту BestCarWeb.

Заводской тюнинг Toyota Prius 2023 выполнят в знаменитом спортивном подразделении Gazoo Racing. Скорее всего, новую модификацию назовут Prius GRMN – по аналогии с заряженным вариантом Toyota Yaris.

[ + – ] Хэтчбек получит обвес, спойлер и увеличенные колесные диски Фото: BestCarWeb

Известно, что новая Toyota Prius GRMN будет плаг-ин гибридом. В стандартной модификации ее силовая установка с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов развивает 223 л. с., но спортивный вариант будет мощнее.

По одной версии, доработают эту гибридную установку, по другой – оснастят Prius 2,5-литровым двигателем и электромоторами от Toyota RAV4 Prime. В этом случае мощность достигнет 306 л. с. и гибрид будет полноприводным. Разгон до 100 км/ч займет около 6 с, а запас хода на электротяге составит около 90 км.

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Кроме того, доработают подвеску авто и усилят жесткость кузова. Узнать Toyota Prius GRMN можно будет по обвесу, более агрессивной передней части, спойлеру и увеличенным колесным дискам. Также изменят отделку салона и установят спортивные кресла.

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