Компактный хэтчбек Toyota Yaris продали за рекордные $140 тысяч (фото)

Неизвестный покупатель отдал за Toyota GRMN Yaris почти 140 тысяч долларов. Данный экземпляр отличается редким цветом и некоторыми эксклюзивными опциями.

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В Японии на аукционе продали редкий заряженный хэтчбек Toyota GRMN Yaris. Автомобиль ушел с молотка почти за $140 тысяч. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Хот-хэтч Toyota GRMN Yaris был выпущен ограниченным тиражом для японского рынка в 500 экземпляров. Они предлагались с пакетом Circuit или Rally.

Проданный на аукционе хэтчбек был оснащен пакетом Circuit Package. Эта модификация отличается множеством доработок.

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Для уменьшения веса задний ряд сидений убрали, а вместо него установили распорку. Капот хэтчбека изготовлен из углеволокна, а количество точечных сварных швов увеличилось на 545 по сравнению со стандартной моделью.

[ + – ] В Toyota GRMN Yaris избавились от второго ряда сидений Фото: Toyota

Toyota GRMN Yaris получил 18-дюймовые кованые колесные диски BBS и увеличенные тормоза. Также появились регулируемые амортизаторы Bilstein, расширенные боковые крылья и заднее антикрыло из углеродного волокна. Это позволило уменьшить вес авто на 20 кг.

[ + – ] Сзади установлено большое антикрыло из карбона Фото: Toyota

Помимо этого модификация отличается и доработанным 1,6-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он выдает стандартные 268 л.с., но крутящий момент увеличился с 370 Нм до 390 Нм. Еще одними доработками стали ​​шестиступенчатая механическая коробка передач с более близким передаточным числом и механические самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади.

Неназванный покупатель заплатил за свой Toyota GRMN Yaris Circuit Package 18 165 000 иен (139 497 долларов). Хэтчбек окрашен в матовый серый цвет, который ограничен всего 50 экземплярами. Пробег авто составляет всего 66 км.

Ранее Фокус сообщил, что блогеры сравнили Toyota GR Yaris и Subaru WRX в гонке по прямой.